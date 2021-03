AMD Van Gogh : les prochains APU supporteront la mémoire DDR5

On a déjà entendu parler d'APU AMD Van Gogh dans des roadmaps officieuses avec une base supposée en Zen 2 pour la partie CPU et en RDNA2 pour le GPU, selon une configuration qui n'est pas sans rappeler celle utilisée dans les consoles de dernière génération, Playstation 5 et Xbox Series X.

En attendant confirmation, c'est une autre caractéristisque évoquée précédemment qui se voit validée, à savoir le support de la RAM DDR5. Comme dans les fuites précédentes, des références apparaissent dans des logs du noyau Linux diffusés directement par AMD.

L'APU supporterait donc de la DDR5 et les informations évoquent un bus 256-bit mais qui ne serait peut-être en fait qu'une erreur de détection d'un bus 128-bit plus adapté à cette plate-forme.

Le log détaille encore la présence de 4 coeurs CPU en Zen 2. Rien n'est connu sur une éventuelle date de lancement de ces APU mais l'apport de la DDR5 apportera des performances intéressantes avec sa tension abaissée et sa bande passante doublée par rapport à DDR4.