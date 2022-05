AMD n'a jamais été aussi haut sur le marché des processeurs x86

Après avoir passé le record de 2006 en allant au-delà des 25,3% de part de marché sur le marché des processeurs x86, le groupe AMD a continué de grimper en ce début 2022 pour atteindre 27,7%, selon les données de Mercury Research.

Lentement mais sûrement, la firme se rapproche des 30% de part de marché face à Intel malgré un contexte marqué par la pénurie de composants et les difficultés logistiques liées à la reprise pandémique.

AMD a pu compter sur ses processeurs pour PC portable qui lui permet d'atteindre un record de 22,5% de part de marché sur ce segment et sur celui des processeurs pour serveurs Epyc qui, avec 11,6% de part de marché, continue de forer dans un marché dominé par Intel.

Il n'y a que sur les processeurs pour PC de bureau que le tableau est plus sombre avec une chute des livraisons de 30% sur un an, liée au succès plus important des PC portables en temps de coronavirus et à l'arrivée d'Alder Lake du côté d'Intel.

AMD doit donc se contenter d'une part de marché de 18,3%, en recul d'un point sur un an, mais qui reste aussi lié aux facteurs saisonniers (période post-fin d'année et gestion des stocks en excès chez les partenaires).