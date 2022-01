Processeurs pour serveurs : prix en hausse chez AMD et les Sapphire Rapids d'Intel retardés ?

La pénurie de composants et les difficultés d'accès aux techniques de gravure les plus fines affaiblissent la disponibilité des processeurs et conduisent à des volumes réduits.

Conséquence logique, les tarifs tendent à grimper. Selon un rapport, AMD est en train d'augmenter les prix de ses processeurs pour serveurs Epyc de 10 à 30%. Faute de visibilité sur la disponibilité des stocks à venir, les clients semblent prêts à accepter cette hausse, avec un impact variable en fonction des volumes commandés.

Les problématiques de disponibilité de wafers et de techniques de packaging impactent particulièrement les processeurs Epyc et il reste à voir si AMD devra se résoudre à augmenter les prix d'autres familles de processeurs.

De son côté, Intel a pu augmenter la production de ses processeurs pour serveurs utilisant l'actuelle plate-forme Ice Lake et tente de ne pas gonfler les prix pour maintenir ses parts de marché.

Encore du retard pour Sapphire Rapids ?

Toutefois, relève le rapport, la famille suivante des Xeon Scalable, utilisant la plate-forme Sapphire Rapids, pourrait avoir du retard. La production en volume n'est plus attendue avant le troisième trimestre de l'année (au lieu du deuxième) au mieux.

L'usage du noeud de gravure Intel 7 et de multiples connexions EMiB feront de toutes façons monter le coût des nouveaux processeurs et, là encore, l'étape de packaging pourrait être le maillon faible dans la production, faute de disposer des matières premières nécessaires.

Sapphire Rapids doit permettre à Intel de revenir sur le plan des avantages techniques au niveau des processeurs Epyc Milan mais AMD a déjà posé les bases des générations suivantes avec Genova et Bergamo qui devraient permettre de maintenir l'élan pris depuis la première génération Epyc (désormais autour de 25% de part de marché).