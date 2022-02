Android 13 : un premier aperçu avec la Developer Preview

Google lève officiellement un premier voile sur Android 13 avec la disponibilité d'une première préversion. Cette Developer Preview (Developer Preview 1 ; DP1) s'adresse aux développeurs d'applications pour qu'ils se familiarisent avec les dernières fonctionnalités et modifications.

L'heure n'est donc pas à évoquer les principales nouveautés qui concerneront l'utilisateur final. Pour cela, il faudra attendre la phase de bêta qui débutera en avril et avec probablement des annonces grand public en mai. D'après le calendrier prévu, la stabilité de la plateforme sera pour juin avec notamment la finalisation des API, en amont d'une version finale d'Android 13 vers la fin de l'été prochain.

Confidentialité et sécurité

Au registre des nouvelles fonctionnalités, Android 13 DP1 introduit un système de sélection pour permettre de partager des photos et vidéos avec une application sans la nécessité d'une autorisation d'accès à l'ensemble de la bibliothèque multimédia sur l'appareil. Ce sera une autorisation au cas par cas, uniquement pour les photos sélectionnées.

À noter que cette expérience de sélecteur de photos devrait également être apportée via des mises à jour du système Google Play (Project Mainline) pour les appareils fonctionnant avec Android 11 ou version ultérieure. De nouveaux modules sont en outre ajoutés à Project Mainline, avec le Bluetooth et l'Ultra wideband.

Pour les applications qui gèrent les connexions d'un appareil aux points d'accès Wi-Fi à proximité, une nouvelle autorisation permettra de découvrir les appareils à proximité et de s'y connecter sans le besoin d'une autorisation de localisation.

Expérience utilisateur

Android 13 ajoute des API grâce auxquelles des applications vont être en mesure de définir une langue différente au moment de l'exécution et qui sera affichée dans leur interface utilisateur. Autrement dit, des préférences en matière de langues pourront être définies par application, au lieu d'une seule langue définie pour l'appareil et l'ensemble du système.

Pour les paramètres ou réglages rapides avec divers blocs - ou tuiles - au-dessus des notifications, Google indique que des applications vont pouvoir proposer d'ajouter directement une tuile personnalisée à l'ensemble des tuiles actives.

Sur l'aspect visuel, Android 13 étend la couleur dynamique de Material You au-delà des seules applications de Google et ainsi pour toutes les icônes d'applications. Ce sont les icônes à thème apparues en bêta dans Android 12. Leur apparence s'accorde avec la teinte du fond d'écran et les préférences des thèmes. Les icônes à thème sont d'abord prises en charge sur les appareils Pixel.

D'autres éléments évoqués sont une optimisation des performances en rapport avec la césure (coupure de mot) pour l'affichage de texte, une optimisation pour les smartphones pliables, tablettes et Chromebook, en sachant que ce dernier point est également le propos d'Android 12L dont la sortie est pour le premier trimestre.

Avec des images système, la première Developer Preview d'Android 13 concerne les smartphones Pixel (Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5 et 5a, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL ou Pixel 4) ou sinon l'émulateur dans Android Studio.