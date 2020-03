Android : 1 milliard d'appareils sans mise à jour de sécurité

La fragmentation d'Android reste un problème pour Google. Malgré les efforts pour encourager les constructeurs d'appareils à mettre à jour leurs dispositifs, plus d'un milliard de smartphones et tablettes sous Android ne profitent plus d'aucune mise à jour de sécurité.

Selon une enquête menée par Wich? : "Plus de 40% des utilisateurs d'Android ne peuvent plus recevoir aucune mise à jour de sécurité, ce qui les expose à des logiciels malveillants, pertes de données ainsi que cyberattaques."

Les données se basent sur les chiffres partagés par Google et il apparait que plus d'un milliard d'appareils Android en utilisation dans le monde tournent ainsi sur une version obsolète d'Android ne bénéficiant plus d'aucune mise à jour de sécurité. Cela concerne les appareils opérants sous Android Nougat 7.0 (lancé en 2016) et versions antérieures. Il semble ainsi que 42,1% des appareils en circulation opèrent sous Android 6.0 ou version plus ancienne encore.

Une situation qui fait le bonheur des pirates qui ciblent particulièrement ces systèmes figés dans le temps. Which? indique que la seule parade est alors de changer de smartphone et crie à l'obsolescence programmée.

Du côté de Google, interpellé par le magazine, on rejette la faute sur les constructeurs qui n'assurent pas un suivi suffisant de leurs appareils. Pourtant, les anciens smartphones Nexus de la marque sont également privés des correctifs de sécurité...