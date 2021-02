Android 10 s'installe enfin sur Nintendo Switch

Le groupe de développeurs en charge du projet SwitchRoot a réussi son pari en proposant le portage d'une version fonctionnelle d'Android 10 sur la console hybride de Nintendo.

Les développeurs se sont penchés sur le portage de LineageOS 17.1 sous Android 10 à destination de la Switch après avoir déjà réussi à déployer une version plus ancienne et obsolète.

La bonne nouvelle, c'est que cette version est particulièrement fonctionnelle avec la prise en charge des joycons et Pro Controllers, le WiFi, l'écran tactile ainsi que l'intégration d'un mode veille.

Deux versions sont proposées par l'équipe de RootSwitch : la première est basée sur une version classique d'Android quand la seconde s'articule autour d'Android TV 10 qui optimise le fonctionnement de la console lorsqu'elle est insérée dans son dock.

Reste que tout n'est pas encore parfait : on note parfois quelques saccades dans l'audio en Bluetooth, certains titres ne prennent pas encore en charge les joy-cons, et la compatibilité est limitée... En effet, il faut disposer d'une Switch achetée avant juillet 2018 et court-circuiter deux pins sur le joyCon droit. L'installation reste également assez délicate et peut entrainer le dysfonctionnement de la machine ou ses accessoires, parfois sans la possibilité de les remettre aux paramètres d'usine...