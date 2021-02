Animal Crossing New Horizon devient le bien culturel le plus vendu de France en 2020

On savait qu'Animal Crossing avait reçu un écho positif du public en France l'année passée, mais nous étions loin du compte : le jeu de Nintendo s'offre le titre de bien culturel le plus vendu en France en 2020.

À année exceptionnelle, situations exceptionnelles... Le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons aura été le bien culturel le plus vendu de 2020 en France.

Attention, on ne parle pas de jeux vidéo le plus vendu, mais de bien culturel, ce qui regroupe toutes les productions culturelles : livres, DVD ou BR, bande dessinée, albums de musique...

Les périodes de confinement ont largement profité à l'industrie du jeu vidéo, et c'est Nintendo qui a séduit le plus d'utilisateurs avec sa Switch puisque les PS5 et Xbox Series n'étaient pas encore disponibles.

Animal Crossing New Horizons s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en France l'année passée, devant FIFA 21 et Mario Kart 8.

C'est à la quatrième place que l'on revient sur des biens plus traditionnels avec les romans de Joël Dicker "L'énigme de la chambre 622" et "La vie secrète des écrivains" de Guillaume Musso. Malgré tout le jeu vidéo s'invite à plusieurs reprises dans le Top 10 avec Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us 2 ou encore Super Mario 3D All-Stars.