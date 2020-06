Android 11 : les nouveautés grand public dévoilées

L'événement en ligne en direct initialement prévu pour dévoiler officiellement les nouveautés de la prochaine mouture majeure d'Android n'a pas eu lieu. Google s'en passe et publie la première version bêta d'Android 11.

Après quatre versions préliminaires à destination des développeurs (Developer Preview), cette bêta avec la finalisation des API s'adresse à un plus large public d'utilisateurs avancés. C'est du moins l'occasion pour Google de mettre en avant quelques évolutions grand public.

L'orientation voulue pour Android 11 est de se concentrer sur les personnes, notamment pour faciliter la communication. Autant dire d'emblée que la messagerie aura une part prépondérante. D'autres thématiques faisant office de lignes directrices sont le contrôle et le renforcement de la confidentialité.

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what’s included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8 — Android (@Android) June 10, 2020

Android 11 signe un petit bouleversement pour le système de notifications avec une scission entre les notifications et les conversations des applications de messagerie. Ces dernières bénéficient ainsi d'un espace dédié (distinct des autres notifications), même si cela reste au sein du centre de notifications. L'idée est donc cette simplification de la gestion des communications en un unique endroit, avec par exemple la possibilité de marquer comme prioritaire des conversations. Elles pourront en outre s'afficher sur l'écran en mode Always-on.

Comme déjà aperçu avec les Developer Preview, c'est le retour en force des bulles de conversation pour la messagerie. Elles pourront être ouvertes directement depuis les notifications grâce à une API Bubbles pour les applications. Une fonctionnalité qui favorisera de fait le multitasking pour l'utilisateur. D'autres fonctionnalités concernent le clavier Gboard avec l'automatisation de meilleures suggestions de texte et d'emojis en exploitant de l'intelligence artificielle sur l'appareil. En matière d'accessibilité, Voice Access (contrôle de l'appareil à la voix) peut comprendre en local le contenu à l'écran et son contexte, et générer des étiquettes et points d'accès pour les commandes d'accessibilité.

Avec un appui long sur le bouton Marche/Arrêt du smartphone, un nouveau type de menu fait son apparition et donne accès à une sorte de hub pour les appareils connectés du foyer depuis un même lieu. Il y sera possible de régler la température, allumer des lumières… Les applications peuvent utiliser une nouvelle API pour apparaître dans les contrôles.

Google annonce d'autres éléments avec le nouveau menu, telle la gestion des moyens de paiement. Android 11 intègre par ailleurs de nouvelles commandes pour le multimédia et permet de changer de dispositif pour le contenu en cours de lecture via un bouton dans la notification de l'application média. Des améliorations d'Android 11 pour la protection de la vie privée (ou le renforcement de la confidentialité) étaient déjà connues avec les Developer Preview. C'est globalement une plus grande granularité pour les autorisations avec les applications. Cela comprend un système d'autorisations (micro, appareil photo, localisation...) à usage unique et ponctuel pour des applications, une révocation automatique des autorisations accordées pour des applications qui n'ont pas été utilisées sur une période prolongée. Le cas échéant, l'utilisateur sera informé.



Avec Android 11, il y a d'autres choses comme un enregistreur d'écran, un menu de partage amélioré et des améliorations habituelles pour les performances.

Rappelons aussi que dans le cadre du projet Mainline pour une plus grande modularisation des composants au niveau du système d'exploitation, Android 11 ajoute une douzaine de modules pouvant être mis à jour. Ces modules peuvent profiter des mises à jour via l'infrastructure de Google Play (à la manière de mises à jour d'applications), au lieu d'une mise à jour complète d'Android.

La première bêta d'Android 11 est disponible sur des appareils Pixel de Google (Pixel 2 ou plus). La prise en charge par d'autres smartphones est annoncée pour " les semaines à venir. " La version finale et stable d'Android 11 est toujours prévue pour le troisième trimestre de cette année, sachant qu'une bêta 3 (et release candidate) est attendue pour août.