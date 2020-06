Android 11 : les enregistrements vidéo pourront dépasser 4 Go

Sous Android, la limite des enregistrements vidéo est de 4 Go, héritage des anciennes versions de la plate-forme mobile alors que le passage à 64-bit permet de en principe d'aller jusqu'à 16 Go.

Jusqu'à peu, cela pouvait sembler une plafond confortable mais avec l'arrivée des capacités d'enregistrement en 4K sur de plus en plus de smartphones, et même en 8K avec les nouveaux smartphones premium, cette limite devient beaucoup plus facilement accessible.

Une solution intermédiaire a été trouvée en segmentant les fichiers vidéo par tranches de 4 Go mais cette contrainte devrait être levée avec le futur Android 11. La version beta montre qu'il sera possible de réaliser des enregistrements vidéo dépassant les 4 Go.

Dans cette version beta 1, toutes les applications vidéo (dont Google Camera) ne semblent pas encore prendre en compte cette nouveauté et continuent de limiter l'enregistrement vidéo à 4 Go, mais cela pourrait changer avec la version finale de la plate-forme mobile.