Android 12 avec un gros changement de design et plus

Comme attendu, Google profite de la keynote d'ouverture de sa conférence Google I/O pour faire de plus amples présentations avec la prochaine mise à jour majeure d'Android et ses nouveautés grand public. Cette mouture Android 12 promet des changements d'importance en matière de design et d'interface utilisateur.

La page du Material Design introduit en 2014 se tourne progressivement et c'est celle du Material You qui s'ouvre, même si ce nouveau langage de design fera d'abord son apparition sur le Google Pixel. Reste que comme précédemment, le Material You s'appliquera plus globalement aux applications et à toute la gamme de produits de Google.

Couleur, forme, lumière, mouvement… c'est l'heure d'une grosse évolution avec l'ambition de rendre Android 12 plus dynamique, mais aussi plus personnel que jamais avec l'utilisateur qui aura une plus grande latitude sur l'interface proposée.

Avec un fond d'écran, le système déterminera automatiquement les couleurs dominantes et autres aspects afin de les appliquer à l'ensemble des éléments (écran de verrouillage, notifications, widgets…). La suppression des notifications sur l'écran de verrouillage fera en sorte que l'horloge y apparaîtra dans une plus grande taille.

La vue d'ensemble des notifications a été simplifiée et tout un panel de paramètres rapides permettent de contrôler facilement quasiment l'ensemble des aspects du système d'exploitation. Un appui long sur le bouton d'alimentation permet de faire appel à Google Assistant.

Google vante par ailleurs des améliorations sous le capot, avec notamment une réduction de jusqu'à 22 % du temps CPU nécessaire aux services du système.

La vie privée par conception devient aussi un argument pour Google

Android 12 comprend de nouvelles fonctionnalités pour une plus grande transparence concernant les applications et l'accès aux données, ainsi que des contrôles sur la quantité d'informations personnelles auxquelles elles peuvent accéder.

Un nouveau Privacy Dashboard propose une vue globale sur le paramétrage des autorisations. Il permet également de savoir quelles applications accèdent à des données et à quelle fréquence, révoquer directement des autorisations.

Des indicateurs dans la barre d'état en haut à droite informent quand des applications accèdent à la caméra, au micro ou à la localisation de l'appareil. Des boutons dans les paramètres rapides permettent une désactivation le cas échéant. Il devient aussi possible d'indiquer un emplacement approximatif aux applications souhaitant accéder à une localisation.

Avec l'introduction d'Android Private Compute Core pour la gestion des données personnelles uniquement en local sur l'appareil, Google annonce de nouvelles technologies dites private by design. Des fonctionnalités comme les sous-titres instantanés, l'identification des titres écoutés, les réponses suggérées.

Google évoque en outre des possibilités d'interactivité avec un Chromebook depuis le smartphone, pour l'utiliser en tant que télécommande Android TV ou encore pour déverrouiller une voiture (Digital Card Key) en partenariat avec certains fabricants automobiles et avec Android Auto.

La version finale d'Android 12 devrait être prête à l'automne prochain. Pour le moment, c'est une première bêta qui est aujourd'hui disponible.