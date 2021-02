Android 12 Preview : premières nouveautés et comment l'installer

Google diffuse la première preview d'Android 12 destinée aux développeurs avant les betas et une version finale pour le second semestre.

La multiplication des fuites concernant Android 12 préparait l'arrivée de la première mouture préparatoire pour développeurs. Le nouvelle évolution se prépare activement et Google diffuse dès à présent une première preview.

Elle est d'abord destinée aux développeurs d'applications pour commencer à appréhender les nouveautés et ne peut être installée pour le moment que sur les smartphones Pixel.

Les betas un peu plus stables arriveront à partir du mois de mai et jusqu'en août, après quoi la version finale sera proposée durant le second semestre, généralement durant le mois d'octobre.

Cette Developer Preview ne met pas encore vraiment l'accent sur les changements d'interface aperçus dans les fuites récentes mais insiste sur d'autres aspects comme le support du format d'image AV1 / AVIF et le transcodage de la vidéo au format HEVC en AVC pour les applications qui ne le supportent pas.

Android 12 va également faciliter le partage et l'échange de photo, vidéos, fichiers audio d'une application à une autre avec une nouvelle API unifiée tandis qu'une nouvelle expérience sera apportée en liant le son et le moteur haptique, qui vibrera donc en rythme pour fournir un ensemble immersif, notamment pour les jeux.

Contrôle par gestuelles, nouvelles notifications

Le contrôle par gestuelle va être remis au goût du jour avec une API optimisée qui tentera une nouvelle fois de rendre cette interaction plus attractive...et peut-être plus intéressante dans le contexte de la crise sanitaire.

A défaut de montrer franchement l'interface d'Android 12, Google donne tout de même dans cette Developer Preview la confirmation de changements dans le système de notifications, à la fois dans sa présentation et son fonctionnement.

Nouvelle redisposition et animations plus fluides sont au programme, avec intégration d'éléments personnalisables et réduction des interactions pour accéder plus rapidement aux applications concernées.

Mises à jour via Google Play

Android 12 offrira plus de possibilités de mise à jour de ses éléments via le portail Google Play, ce qui vise à accélérer la mise à jour de la plate-forme sans attendre forcément les grosses mises à jour (et le bon vouloir) des fabricants.

Google pense également au développement d'applications sur tablettes, téléviseurs connectés et appareils avec écran souple repliable pour assurer une expérience unifiée sur les différents types d'appareils. Il fournit déjà une Preview pour Android TV avec Android 12.

Ce ne sont qu'une partie des éléments de la nouvelle évolution et qui concerneront avant tout les développeurs, en attendant une présentation plus large, sans doute comme d'habitude vers avril / mai.

En attendant, cette première Developer Preview d'Android 12 peut être téléchargée sur smartphone Pixel, du Pixel 3 au Pixel 5. En dehors de ces appareils mobiles, il faudra passer par l'émulateur d'Android Studio.