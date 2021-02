Android 12 : vers un nouveau design d'interface Material NEXT

Quelques informations commencent à émerger concernant la prochaine évolution d'Android et l'une des nouveautés pourrait porter sur des changements dans l'interface.

Android 12, qui conserve un nom de dessert Snow Cone comme nom de code interne, devrait connaître quelques changements d'aspects, anticipés sous la dénomination Material NEXT.

On a pu en voir quelques exemples précédemment au niveau des notifications mais il y en aurait aussi dans l'affichage Always On et l'écran de verrouillage, avec des redispositions de groupes d'icônes et de nouveaux thèmes.

Android 12 réviserait aussi le système de rotation de l'affichage, parfois peu pratique, et introduirait son propre Game Mode modifiant automatiquement les paramètres du smartphone pour une expérience optimisée. Jusqu'à présent, cette fonction était surtout proposée via les surcouches spécifiques des fabricants.

La nouvelle version de l'OS pourrait remettre au goût du jour la fonction d'utilisation du smartphone à une main. Face aux écrans de grande diagonale qu'il est impossible de parcourir du pouce, certains fabricants proposent de réduire la taille de l'affichage pour qu'il ne s'affiche que dans la portion inférieure droite de l'écran.

On ne sait pas encore si Google reprendra à son compte cette idée ou proposera une autre façon de faire mais on pourrait en savoir bientôt plus avec les premières betas d'Android 12.