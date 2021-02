Android 12 : les premières nouveautés de l'interface

La prochaine évolution d'Android se prépare et le site XDA Developers dévoile ce qui pourrait changer dans l'interface.

Google donnera sans doute au printemps un aperçu des nouveautés d'Android 12, la prochaine évolution de son système d'exploitation mobile et, dès à présent, des indications concernant des changements dans l'interface ont été repérées dans un document en fuite résumant les nouveautés.

Le site XDA Developers explore ces évolutions et note que le panneau de notifications n'est plus sur fond transparent mais avec une teinte unie opaque dont la couleur dépendra sans doute des choix de personnalisation de l'utilisateur.

Les bulles des notifications se font plus arrondies, avec toujours des séparations entre les messages et les notifications des différentes applications. Les icônes au sommet de l'écran sont ramenées à quatre par rangée, ce qui tend à les rendre plus grandes, tandis que de nouvelles options de protection de la vie privée font leur apparition.

Android 12 renforce en effet cet aspect en indiquant si une application utilise le micro ou la caméra via des icônes mais aussi en signalant précisément quelles applications y font appel.

XDA Developers note d'ailleurs qu'Android 12 a revu sa page de réglages des paramètres de respect de la vie privée en introduisant des boutons virtuels permettant de désactiver appareils photo et micro.

Des changements devraient aussi intervenir au niveau des widgets placés sur l'écran d'accueil. A défaut de profondes modifications, le design pourrait être revu pour adopter là aussi un style plus arrondi et faire apparaître un nouveau widget "Conversations" signalant les appels manqués et les statuts d'activité.

Ce widget, ainsi que les notifications d'utilisation du capteur photo et du micro par des applications, feraient partie des éléments obligatoires d'Android 12, avec des règles pour maintenir leur aspect dans tout l'écosystème et les surcouches.

Credit images : XDA Developers