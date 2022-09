Android 13 relève la configuration minimale

Dans le cadre du passage à Android 13 et de la publication en août de cette nouvelle mouture du système d'exploitation mobile, Google revoit à la hausse ses exigences en matière de configuration minimale pour les smartphones.

L'évolution concerne Android 13 dans sa version allégée Android Go. Elle se destine à une pré-installation dans les smartphones d'entrée de gamme et abordables qui peuvent être proposés par des fabricants. Outre une moindre puissance, elle est aussi axée sur une diminution de l'utilisation des données mobiles.

2 Go de RAM et 16 Go de stockage

Pour goûter à Android 13, les smartphones avec Android (Go Edition) devront désormais avoir un minimum de 2 Go de mémoire vive. Auparavant, le minimum requis était de 1 Go de RAM, que ce soit pour Android 12 ou Android 11.

En remontant un peu plus dans le temps, soit jusqu'à Android 9 et Android 8, Google exigeait 512 Mo de RAM avec sa version allégée d'Android. Dans le même temps et même si Google ne le mentionne pas de manière explicite, la quantité de stockage pour Android 13 (Go Edition) semble être portée à 16 Go, contre 8 Go précédemment.

Pour les GMS et le Play Store

De tels prérequis seront à respecter pour Android 13 en version allégée, sans quoi un fabricant ne sera pas en mesure de proposer un smartphone avec les fameux GMS pour Google Mobile Services. Ils sont définis comme une collection d'applications et d'API Google qui assurent la compatibilité d'une fonctionnalité sur divers appareils. Parmi les indispensables des GMS, il y a le Google Play Store.

Si la configuration minimale évolue à la hausse pour Android 13 (Go Edition), un fabricant conservera pour autant la possibilité de commercialiser si souhaité un smartphone avec Android 12 (Go Edition), et donc avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage… Il y aurait plus de 250 millions d'utilisateurs d'Android Go.

" Le système d'exploitation Android met la puissance de l'informatique à la portée de tous. Cette vision s'applique à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont des smartphones d'entrée de gamme et qui sont confrontés à de réelles contraintes en matière de données, stockage, mémoire et plus ", écrit Google dans un billet de blog.

" Lorsque nous avons annoncé Android (Go Edition) pour la première fois en 2017, les personnes utilisant des smartphones d'entrée de gamme représentaient 57 % de toutes les livraisons d'appareils dans le monde. "