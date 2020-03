Android : 20 VPN et bloqueurs de publicité espionnent les utilisateurs

Un lot de 20 applications diffusées sous Android et iOS par Sensor Tower est actuellement pointé du doigt pour collecter des données personnelles auprès des utilisateurs, sous couvert de les protéger.

Proposer de protéger les utilisateurs du vol de données personnelles tout en les espionnant, voilà la nouvelle manoeuvre de certains éditeurs d'applications mobiles.

Sensor Tower vient d'être épinglé pour ce genre de pratiques diffusées au fil d'une vingtaine d'applications proposées sur le Play Store et l'AppStore. Des applications gratuites qui proposaient ainsi de bloquer les publicités, d'accéder à un VPN et autres logiciels visant à protéger les données et l'anonymat des utilisateurs...

Les applications concernées demandaient l'accès au trafic de l'utilisateur, en théorie pour le protéger, mais dans les faits elles n'hésitaient pas à piocher dans les données pour les renvoyer vers des serveurs privés. Les applications exigeaient par ailleurs l'installation d'un certificat root via un site tiers pour contourner les restrictions mises en place par le Play Store et l'AppStore et l'utilisateur n'était jamais informé de la collecte des données qu'il subissait.

On estime que ces 20 applications cumulent un peu plus de 35 millions de téléchargements à travers le monde. Sensor Tower dément collecter des données personnelles à travers ses applications. La grande majorité a pourtant été retirée des marchés applicatifs de Google et Apple.

Reste que si vous souhaitez éviter les fuites de données, il est bon de vérifier si vous disposez des applications en question, et le cas échéant, de les désinstaller.