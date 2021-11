De l'utilité d'un antivirus pour Android

La question de savoir quel est le meilleur antivirus pour les PC Windows se pose régulièrement pour les utilisateurs. Une interrogation somme toute légitime pour cette plateforme où les malwares divers et variés sont développés en nombre.

À côté de solutions de sécurité payantes, il demeure possible de faire confiance à la solution intégrée Defender proposée par Microsoft, par ailleurs plus efficace que certains ne le pensent, ou d'envisager le téléchargement gratuit d'antivirus qui ont également fait leurs preuves. La différence se joue en matière de fonctionnalités avec le plus souvent une distinction à faire entre une suite de sécurité complète et un simple antivirus.

Ce type de question se pose moins souvent sur ordinateur Mac ou Linux qui ne sont pour autant pas épargnés par la menace malware. De la même manière à la situation sur ordinateur, un constat similaire s'impose en ce qui concerne le cas des smartphones sur Android et iOS, notamment en raison d'un Play Store de Google plus souvent pris à défaut que l'intransigeant App Store. C'est aussi pourquoi Apple est vent debout contre le sideloading...

D'après les chiffres de Google pour le deuxième trimestre 2021 qui représentent environ 90 % de l'écosystème Android et pour Google Play, 0,075 % des appareils avec Android 11 ont été concernés par au moins une application potentiellement dangereuse installée. Un taux qui monte à 0,119 % pour Android 10, 0,203 % pour Android Pie, 0,238 % pour Android Oreo et 0,537 % pour Android Nougat.

Mieux vaut prévenir que guérir néanmoins

L'institut indépendant AV-Test vient de publier les résultats d'une évaluation réalisée en septembre 2021 et portant sur 18 produits de sécurité pour Android avec des critères sur la protection, les performances et l'utilisation. Un carton plein est obtenu pour 12 produits.

Cela tend à prouver qu'une très bonne protection peut aussi se faire sans impact notable sur les ressources et l'autonomie de la batterie. Un aspect qui pourrait être rédhibitoire dans le cas contraire au regard du risque encouru en apparence faible.

Sur le critère crucial de la protection contre les malwares et attaques avec un test sur une plateforme Android 8.0, le point qui surprend est le zéro pointé obtenu par Google Play Protect, ce qui en fait le plus mauvais produit du classement. En conséquence, les utilisateurs sont beaucoup plus en sécurité avec d'autres applications que Google Play Protect.

Cela vaut aussi bien pour la détection de malwares Android découverts au cours des quatre dernières semaines que pour la protection en temps réel contre les attaques de malwares les plus récents. L'installation d'une application tierce n'est donc manifestement pas superflue avec Play Protect qui ne va pas assez loin.

Il ne faut toutefois pas se jeter sur n'importe quelle application de sécurité référencée dans Google Play. Par le passé, une étude du laboratoire AV-Comparatives a révélé qu'un nombre non négligeable d'applications souffrait de bugs causés par une mauvaise implémentation d'un moteur antivirus tiers. La réputation de l'éditeur de l'application elle-même est un facteur dont il faut ternir compte.

L'utilité d'un antivirus pour Android est d'autant plus à prendre en considération pour un utilisateur qui aime installer des applications depuis des sources pas forcément sûres. À moins de faire preuve de grande vigilance… mais un petit relâchement est si vite arrivé.