Android : Google déploie la reconnaissance des mouvements oculaires et faciaux

Pour l'accessibilité sur Android, Camera Switches ne concernera pas que Android 12 et le Pixel. Google détaille également d'autres nouveautés Android à venir pour le plus grand nombre.

Finalement, certaines nouveautés ne seront pas réservées à Android 12 et aux smartphones Pixel. C'est notamment le cas en matière d'accessibilité avec la reconnaissance des mouvements oculaires et faciaux pour le contrôle de l'appareil.

Avec un déploiement à partir du 30 septembre, Google annonce que Camera Switches sera intégré aux outils d'accessibilité Android. Leur l'objectif est d'aider les personnes souffrant de troubles de la parole et de la motricité à naviguer dans leur smartphone grâce à des mouvements des yeux et du visage.

Pour Camera Switches, il est question de transformer la caméra frontale du smartphone en interrupteur et pour la détection de mouvement. " Vous pouvez choisir un mouvement pour scanner et un autre pour sélectionner. "

L'application Lookout pour les personnes avec handicap visuel va en outre être mise à jour avec la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Dans un mode Document, elle pourra désormais lire (lecteur d'écran) les textes manuscrits et imprimés dans des langues latines.

Au-delà de l'accessibilité

D'autres annonces pour cet automne concernent des améliorations pour le clavier Gboard, Google Assistant, le partage à proximité Nearby Share, le contrôle d'appareils Google TV ou Android TV avec le smartphone Android.



D'abord lancé sur Pixel, Heads Up (envoi d'alertes pour ne pas utiliser le smartphone en marchant) devient disponible sur les appareils Android 9 ou plus via les outils de Bien-être numérique. Locked Folder (dossier verrouillé) dans Google Photos ne sera également plus réservé au Pixel.

Locked Folder propose un espace protégé par mot de passe pour sauvegarder séparément des photos. Elles n'apparaissent alors pas automatiquement dans la grille de photos ou dans les albums partagés.