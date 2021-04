Heads Up contre le smartphone en marchant

Pas sûr que ce type de rappel sera efficace, mais une fonctionnalité Heads Up invitera à ne pas utiliser le smartphone en marchant.

Adossée au service de bien-être numérique de Google sur Android, c'est une fonctionnalité qui avait déjà été découverte l'année dernière par XDA (XDA Developers). À l'époque, cette fonctionnalité Heads Up (tête haute) était encore cachée et en préparation, laissant un doute sur une disponibilité ultérieure.

L'arrivée de Heads Up semble finalement se concrétiser avec un déploiement qui a été repéré sur des smartphones Pixel de Google et avec la version bêta de l'application Bien-être numérique. Après activation, le propos de Heads Up est d'envoyer des alertes afin d'inciter à ne pas utiliser son smartphone en marchant.

L'application Bien-être numérique propose déjà un outil de gestion et de sensibilisation du temps passé sur smartphone Android. Elle permet également parmi d'autres choses d'agir sur les notifications pour éviter des interruptions et distractions, propose de paramétrer des minuteurs d'utilisation par application.

Afin de savoir si un utilisateur marche en extérieur, Heads Up nécessite des autorisations dans le cadre de l'activité physique, voire pour la localisation de manière facultative.

Il s'avère que la marche distraite due à l'utilisation d'un smartphone est devenue un véritable problème de sécurité avec des piétons.