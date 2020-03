Android Go : Camera Go pour 100 millions d'utilisateurs

Une application Camera Go voit jour pour la version allégée d'Android qui compte plus de 100 millions d'appareils actifs.

Android Go est la version allégée d'Android permettant à des smartphones d'entrée de gamme et à bas prix de profiter des évolutions de la plateforme et en adéquation avec leur configuration modeste.

Pour Android Go, Google a déjà décliné plusieurs de ses applications et services. Il existe par exemple Gmail Go, Maps Go ou encore YouTube Go. Une liste non exhaustive à laquelle il faut désormais ajouter Camera Go.



Dans sa version Go, la nouvelle application d'appareil photo propose une interface simplifiée afin de tirer parti des fonctionnalités. Des optimisations concernent la réactivité et pour le stockage avec des suggestions pour faire du nettoyage.

Google parle d'une intégration profonde au système d'exploitation du smartphone et l'application permet même d'exploiter un mode portrait en créant un effet de profondeur de champ dans les photos. " Sur un appareil qui ne coûte que 50 ou 60 $. "

Le Nokia 1.3 de HMD sera le premier smartphone à être livré avec l'application Camera Go par défaut. Cet appareil avec écran HD+ de 5,71 pouces est équipé d'une plateforme mobile Qualcomm 215 avec quatre cœurs ARM Cortex-A53 (jusqu'à 1,3 GHz). Il dispose de 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière et un module de 5 mégapixels à l'avant.

L'annonce de Camera Go pour Google est l'occasion d'indiquer qu'il existe dans le monde plus de 100 millions d'appareils Android Go actifs.