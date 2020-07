Android 11 et 10 : Google place le curseur à plus de 2 Go de RAM, sinon c'est Android Go

Avec l'arrivée d'Android 11, Google rendrait Android Go obligatoire pour les appareils avec 2 Go de RAM ou moins.

D'après une copie d'un document " Android 11 Go edition Device Configuration Guide " ayant fuité et consultée par XDA Developers, Google va rendre obligatoire Android Go pour les nouveaux appareils avec 2 Go de mémoire RAM ou moins.

Cette directive pour les fabricants est à mettre en relation avec le droit de pouvoir préinstaller les Google Mobiles Services (GMS) avec notamment le Play Store. Un droit qui a pour rappel été perdu par Huawei à la suite des sanctions américaines et son placement sur liste noire.

Tous les smartphones équipés d'Android 11 devront donc disposer de plus de 2 Go de RAM, sans quoi ils devront être lancés comme des smartphones Android Go qui est la version allégée d'Android. En outre, le minimum requis pour Android Go passerait à plus de 512 Mo (et toujours pour bénéficier des GMS).

À partir du quatrième trimestre 2020, une même mesure s'appliquerait pour tous les nouveaux produits lancés avec Android 10. Un effet devrait être une plus grande présence d'Android Go sur le petit entrée de gamme.