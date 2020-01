Android : Nearby Sharing se confirme

Pour le transfert de fichiers entre appareils Android à proximité, l'arrivée de Nearby Sharing de Google ne fait plus vraiment de doute.

Pour le transfert et partage de fichiers à proximité entre smartphones Android, les marques chinoises Oppo, Vivo et Xiaomi travaillent sur une solution commune et leur propre protocole au sein de la Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Récemment, XDA Developers a dévoilé les ambitions d'alternative à AirDrop d'Apple de la part de Samsung avec Quick Share. Désormais, c'est la confirmation de Nearby Sharing (anciennement Fast Share) du côté de Google pour une solution sur les appareils Android avec les Google Play Services.

XDA Developers a été en mesure de tester en partie cette fonctionnalité encore officieuse lors d'un transfert sans fil entre un Google Pixel 2 XL et Pixel 4 exécutant tous les deux Android 10. Une démonstration aurait également pu être faite entre un Pixel 2XL et un OnePlus 7T Pro.

Comme par exemple avec AirDrop d'Apple, la localisation et le Bluetooth doivent être activés pour le partage avec Nearby Sharing. La distance entre les appareils serait limitée à une trentaine de centimètres.

Le transfert peut se faire via une connexion directe en Wi-Fi. Il existe toutefois plusieurs options avec aussi la possibilité de cacher un appareil.

Aucune indication concernant une annonce officielle de Google à venir. La fonctionnalité devra davantage séduire que Android Beam qui s'appuyait sur le technologie NFC et a déserté Android 10.