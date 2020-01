Quick Share : un partage de type AirDrop pour les smartphones de Samsung

À son tour, Samsung travaille sur du partage rapide de fichiers à la manière d'AirDrop d'Apple (et un peu plus) entre ses smartphones Galaxy.

XDA Developers parle d'une alternative à AirDrop - dans l'écosystème d'appareils Apple - pour permettre le partage de fichiers entre des smartphones Galaxy de Samsung. Le site a obtenu un fichier APK sur Android en rapport avec un tel service baptisé Quick Share.

L'APK a pu être exécuté sur quelques smartphones Galaxy différents, mais sans toutefois la possibilité effective de transférer des fichiers entre les terminaux à proximité. Il n'y a cependant guère de doute sur le but recherché à la vue des captures ci-dessous :



Captures : XDA Developers

XDA Developers suppose que la fonctionnalité sera lancée avec le Galaxy S20+ (l'APK émane d'une source ayant eu accès au Galaxy S20+ 5G) et que le service sera inclus dans le cadre d'une mise à jour One UI 2.1 - ou plus - sur les appareils.

Même s'il n'en est pas fait mention, il est probable que Quick Share s'appuie sur du Bluetooth et Wi-Fi tout comme AirDrop et des solutions tierces pour le partage de fichiers à proximité. Un point intéressant est une composante cloud permettant une mise en ligne temporaire de fichiers sur Samsung Cloud.

Ces fichiers pourront être diffusés (streaming) vers des appareils connectés SmartThings ou téléchargés localement sur un autre appareil. Un fichier dans le cloud pourra être de jusqu'à 1 Go et avec un maximum de 2 Go par jour.

Capture : XDA Developers

En début de mois, les marques chinoises Oppo et Vivo (dans le giron du même groupe BBK Electronics, tout comme OnePlus et Realme) ainsi que Xiaomi ont annoncé un partenariat au sein de la Peer-to-Peer Transmission Alliance pour leur système de transfert de fichiers entre leurs smartphones. Il s'appuie sur le Bluetooth (Bluetooth Low Energy) pour l'appairage et la technologie Wi-Fi P2P (ou Wi-Fi Direct) pour le transfert.

Le déploiement se fera par exemple avec le bouton Oppo Share sur ColorOS 7 et la fonctionnalité Mi Share sur MIUI 11. L'alliance dit être ouverte à l'arrivée d'autres marques utilisant le système d'exploitation Android.

Dans le même temps, Google planche sur un service de transfert de fichiers entre les smartphones Android au nom de Nearby Sharing (anciennement Fast Share) et avec une intégration aux Google Play Services. De quoi envisager une solution véritablement globale... sauf peut-être pour Huawei en raison des sanctions américaines actuelles.