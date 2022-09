Des nouveautés Android pour tous

La fragmentation d'Android serait-elle un faux problème au final ? Google ne ménage pas ses efforts pour rendre les effets de cette dernière moins visibles, et notamment avec les Google Play Services. Pour autant, certaines nouveautés demeurent bel et bien attachées à une mouture majeure du système d'exploitation mobile.

Au cours des prochaines semaines, une mise à jour va être déployée et concernera les appareils fonctionnant avec Android 6 et ou version ultérieure. Elle apportera un changement en rapport avec Nearby Share (le pendant d'AirDrop du côté d'iOS) pour le partage à proximité de fichiers ou d'applications entre smartphones et tablettes Android, ainsi que les ordinateurs portables Chromebook (Chrome OS).

Opérant même sans connexion Internet et hors ligne, ce service de Google prend en charge les technologies comme Bluetooth, Wi-Fi, NFC, UWB (ultra wideband) et WebRTC, avec une détection automatique du moyen le plus efficace.

Nearby Share sans des demandes d'autorisation

Ce service évolue et va permettre une procédure de partage de fichiers simplifiée entre des appareils connectés à un même compte Google. " Il suffit de sélectionner les appareils Android connectés à votre compte Google dans le menu de partage pour partager rapidement des fichiers entre eux. Une fois que vous avez opté pour le partage, les transferts entre les appareils que vous possédez sont automatiquement acceptés, même si votre écran est éteint. "

Un tel partage automatique implique qu'il n'y aura plus la nécessite de demandes d'autorisation dès lors que des appareils dépendent du même compte Google. En outre, Google rappelle qu'un travail a été engagé avec Nearby Share pour la prise en charge de davantage de plateformes. Le cas des PC fonctionnant avec Windows est cité, sans calendrier précis toutefois.

Productivité et personnalisation des notifications de son

Hormis Nearby Share, Google signale un nouveau look et une mise à jour des applications Google Workspace avec une adaptation aux écrans de plus grande taille. C'est une refonte des widgets Google Drive et Keep. L'accès aux fichiers Google Docs, Slides et Sheets est facilité.

D'autres améliorations concernent Google Meet (épingler plusieurs personnes lors d'un appel) et le clavier Gboard (mise à jour des suggestions d'emoji par exemple).

En matière d'accessibilité, les notifications de son pour informer sur ce qui se passe dans un foyer pourront être associées à des alertes personnalisées. Quand de telles notifications sont activées, l'appareil détecte les sons pour lesquels l'utilisateur souhaite être averti. Il peut par exemple s'agir des sons d'appareils électroménagers, des pleurs d'un bébé ou d'un enfant en bas âge.