Android 12 sur plus de 13 % des appareils Android

Google a publié cette semaine la version stable d'Android 13. Le déploiement débute à peine et se fait pour le moment de manière progressive sur les smartphones Pixel du groupe à partir de la série Pixel 4. Android 13 n'apparaît donc pas dans les statistiques proposées aux développeurs via Android Studio.

De tels chiffres de Google informent sur le taux d'adoption des différentes versions d'Android. Ils ne sont plus aussi fréquents que par le passé avec des mises à jour davantage espacées dans le temps. Auparavant, ce type de publication se faisait dans le Distribution dashboard pour les développeurs Android.

Pour les appareils se connectant à Google Play (et a priori au cours des sept derniers jours), le taux d'adoption d'Android 12 (ou Android S) atteint 13,3 % au 4 août, soit un peu moins d'un an après sa sortie automnale de 2021 en version stable.

Source : 9to5Google

Android 11 et 10 pour la moitié des appareils Android

En tête, c'est Android 11 (Android R) avec 27 %. Le taux d'adoption d'Android 10 (Android Q) est de 22,3 %, et celui d'Android Pie (Android 9.0) de 14,5 %.

Pour les autres anciennes versions d'Android, Android Oreo (8.0 et 8.1) est à 10,9 %. Android Nougat (7.0 et 7.1) est présent sur 4,5 % des appareils Android, Android Marshmallow (6.0) sur 3,5 % et Android Lollipop (5.0 et 5.1) sur 2,6 %.

Quant à Android KitKat (4.4) et Android Jelly Bean (4.x), c'est un taux qui tombe respectivement à 0,9 % et 0,3 %.