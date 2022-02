Android : Google veut la Privacy Sandbox et la fin de l'identifiant publicitaire

Avec comme objectif des solutions publicitaires qui améliorent le respect de la vie privée, Google annonce un plan sur plusieurs années pour le déploiement de son initiative Privacy Sandbox sur Android. Elle concernait déjà le Web avec notamment la prise en compte de la fin des cookies tiers pour le navigateur Google Chrome.

Les nouvelles solutions publicitaires à mettre en place devront limiter le partage des données des utilisateurs avec des tiers et fonctionner en se passant d'identifiants inter-applications. Le glas va ainsi sonner pour l'identifiant publicitaire de l'appareil utilisé par les applications afin d'afficher des publicités personnalisées. Son support sera assuré pendant encore au moins deux ans.

Avec Android 12, il est déjà possible dans les paramètres de confidentialité et pour les annonces de supprimer l'identifiant publicitaire fourni par les services Google Play, en plus de sa réinitialisation. Le cas échéant, il est néanmoins rappelé que les annonces personnalisées aident les applications à maintenir la gratuité des contenus et services.

Des propositions avant une bêta fin 2022

Parmi les propositions pour la Privacy Sandbox sur Android, il y a le système des Topics - récemment dévoilé en alternative aux cookies tiers - pour déterminer des thèmes et principaux centres d'intérêt en fonction des applications présentes sur l'appareil.

Avec FLEDGE sur Android, il est question d'une nouvelle manière d'afficher des publicités basées sur des audiences personnalisées définies par les développeurs d'applications et les interactions dans leurs applications. " La solution stocke cette information et les publicités associées localement, et fournit un cadre pour orchestrer les flux opérationnels de sélection des publicités. "

Un nouveau système de rapport d'activité doit permettre aux annonceurs de disposer des données nécessaires pour évaluer les performances de campagnes, tout en améliorant la confidentialité pour les utilisateurs. Par ailleurs, un SDK pour les développeurs doit permettre d'isoler le code publicitaire tiers pour une exécution séparée du code de l'application.

Après Apple sur iOS, mais pas comme Apple

" D'autres plateformes ont adopté une approche différente de la confidentialité des publicités, en restreignant carrément les technologies existantes utilisées par les développeurs et les annonceurs. Nous pensons que - sans proposer d'abord une voie alternative respectueuse de la vie privée - ces approches peuvent être inefficaces et conduire à des résultats pires pour la vie privée des utilisateurs et les activités des développeurs ", écrit Google.

Un allusion à peine voilée à Apple et aux changements sur iOS avec l'App Tracking Transparency (ATT). Il impose le consentement explicite des utilisateurs d'une application pour le suivi de leurs activités sur d'autres applications ou sites. C'est une demande d'autorisation d'accès à l'IDFA d'Apple (Identifier for Advisers) pour identifier l'iPhone.

Google sous-entend que les annonceurs sont alors poussés vers d'obscures pratiques de fingerprinting et défend donc l'idée de solutions publicitaires efficaces et respectueuses de la vie privée. C'est aussi important pour Google... qui est un géant publicitaire.