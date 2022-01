Publicité ciblée : Google propose Topics après le flop de FloC

Pour son initiative Privacy Sandbox et la fin des cookies tiers dans Chrome, Google propose maintenant une technologie Topics axée sur des thèmes identifiés par le navigateur.

Dans le cadre de son initiative Privacy Sandbox, Google cherche la bonne formule pour remplacer les cookies tiers intimement liés à la publicité ciblée dont le support sera complètement supprimé du navigateur Google Chrome à la fin de 2023.

Critiquée, la proposition d'une technologie FloC (Federate Learning of Cohorts) avec de grands ensembles de personnes ayant des habitudes de navigation similaires et faisant partie de groupes est finalement abandonnée.

À la place, Google introduit désormais une nouvelle proposition avec la technologie Topics qui fera l'objet d'une expérimentation progressive sur Chrome et avec l'accès à une API pour les développeurs de sites web et annonceurs.

? Aujourd'hui, nous présentons "Topics" une nouvelle proposition de #Privacy Sandbox pour la #publicité ciblée par centres d’intérêt offrant plus de protection, de transparence et de contrôle aux internautes sur leur confidentialité en ligne.



Explications ? — Google en France (@GoogleEnFrance) January 25, 2022

Publicité ciblée par centres d'intérêt via trois thèmes

Avec Topics, il est fait allusion à des thèmes généraux identifiés par le navigateur en fonction de l'historique de navigation. Ils sont " représentatifs des principaux centres d'intérêt des utilisateurs pour une semaine donnée. "

Google explique que lors de la consultation d'un site web participant, Topics sélectionne trois thèmes - un thème pour chacune des trois dernières semaines - que l'API de la Privacy Sandbox de Chrome transmet au site et annonceurs partenaires.

Les points soulignés sont la suppression des thèmes au bout de trois semaines, un traitement sur l'appareil sans l'implication de serveurs externes, des thèmes qui excluront les catégories potentiellement sensibles. Dans Chrome, des outils de contrôle seront à disposition pour voir les thèmes partagés, supprimer des thèmes ou désactiver complètement la fonctionnalité.

Selon Google, le système des Topics est plus facile à comprendre et à contrôler pour l'utilisateur que les cookies (représentés à gauche ci-dessus). Les sites spécifiques visités ne sont plus partagés sur le Web, comme cela peut être le cas avec les cookies tiers.

" Améliorer la protection de votre vie privée en ligne, tout en vous montrant des publicités sûres et pertinentes. " Évidemment, il est de bon ton de rappeler que Google est un géant de la publicité en ligne. La proposition Topics doit prendre forme en tenant compte des retours de l'expérience.