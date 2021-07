Mesure du DAS : 95 smartphones testés par l'ANFR, 9 épinglés, 1 retiré du marché en 2020

L'ANFR dresse le bilan de ses mesures de contrôle du DAS des smartphones en 2020. Sur près de 100 smartphones testés, une petite dizaine dépassait la valeur maximale autorisée (avec une correction depuis) et un modèle a été retiré du marché.

L'Agence nationale des radiofréquences (ANFR) procède chaque année à des mesures de contrôle du DAS (Débit d'absorption spécifique) des smartphones pour en vérifier la pertinence et le respect des seuils maximum.

En 2020, elle annonce avoir testé 95 smartphones obtenus par les canaux classiques de vente et qui correspondent donc à des modèles vendus aux consommateurs, et non des exemplaires prêtés par les fabricants qui pourraient avoir été modifiés pour coller aux attentes.

L'ANFR a procédé à trois types de mesure : DAS tête, DAS tronc et DAS membres, les deux premières ne devant pas dépasser 2 W/Kg et la dernière 4 W/Kg. Aucun dépassement n'a été observé concernant les mesures DAS tête et DAS membre sur les différents modèles testés.

Pour le DAS tronc, 9 smartphones (voir tableau) ont été épinglés pour des valeurs dépassant les fameux 2 W/Kg. Sur l'ensemble, 8 d'entre eux ont fait l'objet d'une mise à jour correctrice qui leur a permis de revenir à des valeurs sous le seuil maximum et ont donc pu rester commercialisés.

Un modèle, le Razer Phone 2, a pour sa part été retiré du marché "après rappel volontaire auprès des personnes détentrices de ce terminal. Du fait d'un DAS tronc à 3,29 W/Kg, l'ANFR avait mis en demeure début 2020 la société Razer de prendre les mesures nécessaires. Cette dernière avait opté pour un retrait du marché avec procédure de rappels des téléphones déjà vendus.