Animal Crossing New Horizon : le jeu le plus vendu de l'année 2020 en France

Nintendo a réalisé un coup de maitre l'année passée en lançant Animal Crossing New Horizons sur Switch pile pendant la période de confinement : résultat, le titre aura été le jeu le plus vendu de l'année en France.

Alors que beaucoup auraient misé sur la franchise Call of Duty ou autre titre AAA, c'est finalement le titre de Nintendo qui a raflé la mise... Et mieux encore, le titre s'inscrit comme le deuxième le plus vendu de la Switch depuis le lancement de la console en mars 2017.

Le titre met également fin à une domination de FIFA entamée depuis 2014 et donc à une série de 5 titres consécutifs. La dernière fois que Nintendo s'inscrivait à ce titre, c'était en 2008 avec Mario Kart Wii.

Voici pour rappel la liste des jeux les plus vendus en France depuis 1997 :