Antitrust : les États-Unis s'attaquent au monopole de Google qui riposte

C'est officiel. Les États-Unis ont décidé de poursuivre Google en justice pour abus de position dominante dans la recherche et la publicité en ligne. La bataille est d'ores et déjà engagée.

Avec également onze États, le gouvernement américain a décidé de poursuivre Google en justice. Le groupe de Mountain View est accusé d'avoir maintenu illégalement des monopoles via des pratiques anticoncurrentielles et d'exclusion sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité en ligne.

Le ministère américain de la Justice des États-Unis souligne que pendant des années, Google a compté pour près de 90 % de toutes les requêtes de recherche aux États-Unis, et ajoute que Google a exigé d'être configuré en tant que moteur de recherche général par défaut sur des milliards d'appareils mobiles et ordinateurs dans le monde.

Il pointe du doigt des accords d'exclusivité interdisant la préinstallation de tout service de recherche concurrent, de la vente liée et des arrangements pour forcer la préinstallation des applications de recherche de Google sur smartphone Android et avec une exposition de premier choix.

Ce n'est évidemment pas sans rappeler l'amende de 4,34 milliards d'euros infligée en 2018 par la Commission européenne à Google pour abus de position dominante avec Android (pour protéger sa position dominante dans la recherche en ligne). Sachant que Google a fait appel. Des remèdes comme un écran de choix du moteur de recherche ont été mis en place.

Les accords à long terme avec Apple (et les gigantesques sommes engagées) pour faire de Google le moteur de recherche par défaut dans le navigateur Safari sont aussi dans le viseur des plaignants.

" De telles pratiques et d'autres pratiques anticoncurrentielles nuisent à la concurrence et aux consommateurs, en réduisant la capacité des nouvelles entreprises innovantes à développer, concurrencer et discipliner le comportement de Google. "

Le département de la Justice des États-Unis parle d'une affaire antitrust " monumentale. " Elle sera au long cours, avec la question de savoir si elle pourrait aboutir à un démantèlement du groupe. Pour Google, l'action en justice intentée est en tout cas " profondément viciée " et ne fera " rien pour aider les consommateurs. "

" Les gens utilisent Google parce qu'ils le choisissent, et non parce qu'ils y sont contraints ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver des alternatives. […] Ce procès renforcerait artificiellement les alternatives de recherche de moindre qualité, augmenterait les prix des smartphones et rendrait plus difficile pour les gens d'obtenir les services de recherche qu'ils souhaitent utiliser. "



Dans un billet de blog, Google revient notamment sur le cas d'Android. " Sur des appareils Android, nous avons conclu des accords promotionnels avec des opérateurs et fabricants afin de proposer des services Google. Ces accords nous permettent de distribuer Android gratuitement, et donc de réduire directement le prix que les gens paient pour les smartphones. "

Google souligne que malgré de tels accords, les opérateurs et fabricants " préchargent souvent de nombreuses applications et boutiques d'applications concurrentes. "

De tels arguments ont déjà été entendus. À voir si la vision américaine sera différente de la vision européenne...