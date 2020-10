AnTuTu : les smartphones Android les plus performants de septembre

AnTuTu nous livre comme chaque mois son classement des smartphones sous Android les plus performants et ce mois et c'est Vivo qui s'installe au-dessus de la liste.

AnTuTu a récemment mis en ligne son classement mensuel des smartphones sous Android les plus performants du moment. Le classement est réalisé en fonction des résultats de benchmarks réalisés par son propre outil, et notamment auprès des utilisateurs chinois.

Et les smartphones les plus performants de ce mois de septembre sont les Vivo Iqoo 5 et 5 Pro. Les deux terminaux sont pourtant équipés de SoC Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage alors que l'on retrouve des configurations sous Snapdragon 865 Plus en dessous.

En troisième position, on retrouve le Xiaomi MI 10 Ultra dans sa configuration à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Suivent les Vivo X50 Pro+ et le Lenovo Legion Pro, le smartphone orienté gaming de la marque qui profite justement du Snapdragon 865 + tout comme le ROG Phone 3 d'Asus qui s'installe juste derrière.

Comme d'habitude, AnTuTu dresse également un classement des 10 meilleurs smartphones de milieu de gamme. Et sans grande surprise, Redmi s'installe au top avec deux modèles, les Redmi 10X Pro 5G déclinés en 8 et 6 Go de RAM avec un SoC Mediatek Dimensity 820. En troisième position, on retrouve le Honor 30 et son Kirin 985.

Globalement le top est ensuite occupé par Huawei et ses diverses déclinaisons de smartphones sous Kirin 820.

