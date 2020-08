Xiaomi Mi 10 Ultra : le smartphone qui fait tout en 120 : Hertz, Watts, zoom

Pour fêter ses dix années d'existence, Xiaomi dévoile une variante spéciale Xiaomi Mi 10 Ultra aux caractéristiques relevées et promettant les dernières technologies mobiles.

Il avait fait une apparition ces derniers jours et se voit désormais confirmé : le Xiaomi Mi 10 Ultra vient marquer de sa présence les 10 années d'existence de la marque chinoise et il est donc chargé de marquer les esprits.

Si l'on ne trouvera à bord que le SoC Snapdragon 865, et non le dernier Snapdragon 865+, le smartphone, avec sa RAM LPDDR5 et son stockage UFS 3.1, revendique 660 000 points sur AnTuTu, ce qui le mettrait au niveau (voire au-dessus) des derniers smartphones lancés en juillet.

Il profite d'une technologie de refroidissement LiquidCool 2.0 combinant chambre à vapeur, couches de graphite et graphène pour maintenir au frais le SoC, notamment pendant les sessions de gaming.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra mise sur sa combinaison de technologies réunies derrière le nombre 120 pour proposer une expérience mobile avancée et des performances relevées.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra propose en effet un affichage 6,67 pouces comme le Mi 10 mais avec rafraîchissement d'écran 120 Hz, fonctionnalité que l'on retrouve de plus en plus souvent sur les modèles premium.

C'est aussi le premier de la marque à proposer une charge rapide de 120W derrière laquelle on retrouve la récente technologie Quick Charge 5 de Qualcomm. Elle permettra une charge complète de la batterie 4500 mah en à peine plus de 20 minutes ou une recharge de 40% en l'espace de 5 minutes de charge.

Ce n'est pas tout puisque le smartphone offre aussi une charge rapide sans fil de 50W et une charge sans fil inversée de 10W pour recharger des gadgets ou un autre téléphone.

Enfin, c'est au niveau de la configuration photo que se cache le nombre 120. Le Xaiomi Mi 10 Ultra propose un quadruple capteur photo avec module principal de 48 megapixels capable d'enregistrement vidéo 8K associé à un ultra grand angle et un module pour les portraits avec zoom optique x2.

A ceci s'ajoute un zoom périscopique qui pourra assurer un " ultra zoom " x120 (numérique) allant encore plus loin que le Super Zoom mis en avant sur le Galaxy S20 Ultra de Samsung.

En revanche, le capteur photo de 20 megapixels est inséré dans un poinçon dans l'angle gauche de l'écran. Xiaomi n'est pas encore allé jusqu'à le placer sous l'écran.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est annoncé en Chineen trois coloris (dont une version à coque transparente) avec la grille tarifaire suivante, pour une disponibilité à partir du 16 août :