AnTuTu : les smartphones les plus puissants de janvier 2021

AnTuTu nous livre déjà son Top 10 des smartphones les plus performant de l'année 2021 et sans grande surprise, le Snapdragon 888 de Qualcomm prend la tête.

AnTutu nous livre ainsi son premier top 10 des smartphones les plus puissants de l'année dans les catégories flagship et milieu de gamme. Et si Xiaomi s'installait en tête au mois de décembre avec son Mi 11, le classement est totalement nouveau en janvier.

En tête, on retrouve deux terminaux équipés du SoC Qualcomm Snapdragon 888 avec notamment le Vivo IQOO 7 en 12 Go de RAM +256Go de stockage. Aux troisième et quatrième place, on trouve les Mate 40 Pro+ et Mate 40 Pro avec l'excellent Kirin 9000.

On retrouve ensuite des terminaux à base de Snapdragon 865 de divers constructeurs.

Du côté du milieu de gamme, c'est Redmi qui s'impose avec les Redmi 10X 5G et Redmi 10X Pro 5G à base de SoC Dimensity 820, suivis par les Huawei Nova 7 et Nova 7 Pro sous Kirin 985.