AnTuTu : Vivo fait fort avant de débarquer en Europe

Pour le mois de janvier 2020, le classement AnTuTu des smartphones Android les plus performants en Chine fait la part belle à Vivo qui place trois de ses terminaux sur le podium.

En tête avec un score avoisinant 505 000 points, c'est le Vivo iQOO Neo 855 Racing, en rappelant que iQOO est une marque de Vivo. Comme presque tous les autres smartphones classés dans les premières positions, ce smartphone tire sans surprise parti d'un SoC Snapdragon 855+.

Cette donne changera bien évidemment avec les smartphones premium prochainement équipés du Snapdragon 865. Le Vivo iQOO Neo 855 Racing exploite par ailleurs 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.0, un système de fichiers F2FS et une technologie de refroidissement liquide.

Ce sont quelques caractéristiques que l'on retrouve chez son dauphin, le Vivo iQOO Pro 5G au score AnTuTu au-dessus de la barre des 500 000 points. C'est par contre légèrement en dessous pour le Vivo NEX 3 5G qui complète le podium.



Vivo est dans le giron du groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme). Le fabricant se prépare à débarquer sur le marché européen. Il y a aura en tout cas prochainement la présentation d'une nouvelle génération de son concept Apex.

Derrière Vivo et au-dessus des 490 000 points, on retrouve dans le classement AnTuTu des smartphones largement plus connus dans nos contrées avec le OnePlus 7T Pro (voir notre test), le OnePlus 7T (voir notre test) et le smartphone gaming ROG Phone 2 d'Asus.



Dans le classement AnTuTu des smartphones milieu de gamme (ci-dessus), c'est le Reno 3 5G d'Oppo qui tire le mieux son épingle du jeu avec son SoC Dimensity 1000L de MediaTek, mais Vivo est juste derrière avec le X30 Pro 5G. Le podium est complété par le Redmi K30 5G de Xiaomi (SoC Snapdragon 765G). Un futur Xiaomi Mi 10T ?