Apex Legends : plus de 2000 comptes bannis pour triche et comportement toxique

Faisant echo à Activision sur Warzone, Electronic Arts annonce à son tour avoir fait un peu de ménage sur Apex Legends et banni plus de 2000 comptes de tricheurs ces derniers jours.

Respawn Entertainment et Electronic Arts ont annoncé avoir procédé au bannissement de 2086 joueurs d'Apex Legends la semaine dernière. Des bans qui font suite à des comportements jugés toxiques.



Sont ainsi concernés les joueurs habitués à quitter les parties à même de faire baisser leur classement, ceux utilisant un bug pendant le matchmaking, ou adeptes du "retour au bureau" pour simuler une déconnexion de leur ligne Internet.

Le bug du matchmaking évoqué par Respawn n'a pas été détaillé pour éviter qu'il ne soit trop largement utilisé. Il permet toutefois aux joueurs de haut rang de s'inviter dans les lobbys de joueurs de faible niveau pour s'assurer de parties faciles. Respawn nous livre un détail des bans en question : on en compte ainsi 44 sur PC, 1965 sur PS4, 15 sur Switch et 62 sur Xbox. Les bans prononcés n'ont pas tous la même durée et aucun ban définitif n'est à noter, mais cela pourrait changer en cas de récidive.