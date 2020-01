Applications mobiles : 204 milliards de téléchargements en 2019

L'année 2019 a de nouveau été très solide en matière de téléchargement d'applications mobiles, profitant d'une demande soutenue de la part des marchés émergents en train de s'équiper en appareils mobiles de plus en plus performants.

Selon le décompte de App Annie, 204 milliards d'applications et jeux ont été téléchargés dans le monde en 2019, représentant une progression de 45% par rapport à 2016.

Si les marchés établis n'ont connu que des croissances de l'ordre de 5%, la base d'utilisateurs ayant déjà atteint son pic, l'essor ces trois dernières années a été porté par les marchés émergents, avec +40% au Brésil, +70% en Indonésie, + 80% en Chine et même quasi-triplement des téléchargements en Inde (+190%).

En France, il s'est téléchargé 1,935 milliard d'applications en 2019, en progression de 5% par rapport à l'année passée.

En parallèle, les dépenses mondiales liées aux applications ont doublé entre 2016 et 2019 pour atteindre 120 milliards de dollars. Les jeux sont le gros moteur de ces revenus en représentant à eux seuls près des trois quarts des sommes dépensées, mais les abonnements aux applications ont aussi connu une belle envolée.

La Chine représente le plus gros marché mondial, suivi des Etats-Unis. En France, la progression est aussi sensible avec 1,685 milliard d'euros, soit 25% de plus qu'en 2018.

En France, les plus gros volumes de téléchargements ont été représentés en 2019 par Mario Kart Tour, Brawl Stars et Homescapes côté jeux, et par Whatsapp, Facebook Messenger et Netflix pour les applications.

En jeux, Clash of Clans, Dragon Ball Z Dokkan Battle et Brawl Stars sont les titres qui ont généré le plus de revenus en France en 2019, tandis que du côté des applications, le Top 3 est représenté par Netflix, Deezer et Tinder.