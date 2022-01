App Store : 260 milliards de dollars pour les développeurs

D'après Apple, les développeurs ont gagné plus de 260 milliards de dollars avec l'App Store depuis 2008, et 60 milliards de dollars en 2021.

Comme chaque début d'année et avant la publication en fin de mois de ses derniers résultats trimestriels qui comprendront les ventes de Noël, Apple divulgue de gros chiffres pour ses services et en particulier pour l'App Store.

Depuis le lancement de l'App Store en 2008, le groupe de Cupertino annonce que les développeurs ont gagné plus de 260 milliards de dollars. Un marché d'applications accessible par plus de 1,5 milliard d'appareils dans 175 pays et régions du monde, avec plus de 600 millions de visites chaque semaine.

Les 260 milliards de dollars pour les développeurs depuis 2008 impliquent que sur la seule année 2021, ils ont été rémunérés à hauteur de 60 milliards de dollars. Pour 2020, c'était une somme totale de 45 milliards de dollars.

À titre indicatif, Apple précise sans entrer dans les détails que les dépenses sur l'App Store entre la veille de Noël et la veille du Nouvel An ont connu une croissance à deux chiffres par rapport à l'année dernière.

Du lest sur la commission d'Apple

Sous les feux des critiques, Apple a fait évoluer sa politique en matière de commission prélevée sur les ventes, notamment avec l'introduction du programme App Store Small Business Program.

Par ailleurs, c'est à partir de ce début 2022 que Apple doit permettre aux développeurs d'applications de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) de faire un lien vers un site web externe pour la création et la gestion de comptes.

La mesure facilitera des achats sur le site externe, avec dès lors la possibilité de délaisser le système de paiement de l'App Store avec sa commission. Elle ne concerne pas les jeux vidéo... un domaine particulièrement lucratif.