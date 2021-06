App Store : 643 milliards de dollars pour le commerce en 2020

En se basant une nouvelle fois sur une étude commandée auprès de la société américaine de conseil économique Analysis Group (PDF), Apple annonce que l'écosystème de l'App Store a permis de générer 643 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le commerce en 2020.

Ce chiffre est en hausse de 24 % sur un an (519 milliards de dollars en 2019), notamment sous l'impulsion des comportements des consommateurs et usages sur mobile qui ont connu une augmentation sensible pendant la pandémie du coronavirus.

Selon le rapport, environ 90 % du total des facturations et des ventes facilitées par l'écosystème de l'App Store en 2020 ont eu lieu en dehors de l'App Store. De fait, Apple n'a perçu aucune commission sur ces ventes.

Une commission sur moins de 15 % des revenus générés via l'App Store

Sur les 643 milliards de dollars générés via l'écosystème de l'App Store, 511 milliards de dollars représentent des ventes de biens physiques et services (+24 % sur un an), 46 milliards de dollars pour la publicité in-app (+4%) et 86 milliards de dollars pour des biens numériques et services (+41%) où la fameuse commission de 30 % ou 15 % s'applique.

Définis comme des développeurs ayant moins d'un million de téléchargements et moins d'un million de dollars de revenus sur l'ensemble de leurs applications au cours d'une année donnée, les petits développeurs représentent plus de 90 % des développeurs de l'App Store.

Rappelons que ces petits développeurs sont éligibles au programme App Store Small Business Program (commission d'Apple de 15 % sur les applications payantes et achats in-app).