L'App Store aurait bloqué 1,5 milliard de dollars de transactions suspectes en 2020

C'est décidément la période des exercices de transparence et de communication. La peur d'une régulation ? Hormis Amazon dans un premier rapport sur la protection des marques, Apple s'y colle également pour son App Store en divulguant pour la première fois ses efforts chiffrés pour lutter contre les fraudes.

Le rapport d'Apple porte sur l'année 2020. Comme c'est le premier de ce genre, une comparaison pour juger d'une évolution n'est de fait pas possible. Alors qu'Apple est en plein procès aux États-Unis face à Epic Games concernant l'App Store… le hasard semble bien faire les choses.

Avec l'App Store, Apple affirme avoir bloqué et protégé ses clients contre plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses l'année dernière. Plus de 3 millions de cartes bancaires volées ont été bloquées avant d'être utilisées pour des achats. En outre, 1 million de comptes ont été interdits de toute nouvelle transaction.

De gros chiffres et l'occasion pour le groupe de Cupertino de souligner tout l'intérêt de son système de paiement propriétaire.

Apple en profite également pour divulguer de nouveaux chiffres en lien avec sa politique d'évaluation et d'examen des applications. En 2020, près de 1 million de nouvelles applications problématiques et près de 1 million de mises à jour d'applications ont été rejetées ou supprimées de l'App Store.

Le groupe a par ailleurs désactivé 244 millions de comptes clients en raison d'activité frauduleuse et malveillante, tandis que 424 millions de tentatives de création de compte ont été refusées pour cause de suspicion d'une telle activité.