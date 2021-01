App Store : Apple revendique de très grosses ventes pour les fêtes

Après les estimations de divers cabinets, voici les propres chiffres d'Apple pour l'App Store pendant la période des fêtes. Comme à l'accoutumée, ils sont imposants.

Entre le réveillon de Noël et celui du Nouvel An, l'App Store a enregistré 1,8 milliard de dollars de ventes. Cela représente une progression de 27 % par rapport à la même période il y a un an (1,42 milliard de dollars).

Sur la seule journée du 1er janvier 2021, l'App Store a atteint 540 millions de dollars. C'est une progression de 40 % par rapport à 2020 (386 millions de dollars) et le nouveau record de ventes sur une journée.

Toujours plus pour les développeurs

Depuis le lancement de l'App Store en 2008, le groupe de Cupertino indique que les développeurs qui vendent des biens numériques et services ont gagné plus de 200 milliards de dollars. Il y a un an à la même période, Apple parlait de plus de 155 milliards de dollars.



Rappelons que Apple a récemment donné le coup d'envoi de son programme App Store Small Business Program. Il permet de réduire à 15 % (au lieu de 30 %) la commission sur les ventes d'applications pour les développeurs n'ayant pas dépassé le million de dollars de revenus sur l'App Store au cours de l'année précédente.

Parmi les applications les plus téléchargées de 2020, Apple cite Zoom et Disney+, tandis que des titres comme Among Us et Roblox sont distingués dans la catégorie des jeux. Apple glisse au passage que son service Apple Arcade compte désormais plus de 140 jeux mobiles, mais garde toujours le mystère sur le nombre d'abonnés actifs.