App Store et cloud gaming : Apple fait des concessions qui irritent Microsoft

Apple modifie les règles de l'App Store afin d'autoriser les applications et services de cloud gaming sur iOS et iPadOS. Cela reste une mauvaise expérience, selon Microsoft.

Jusqu'à présent, les applications et services de cloud gaming faisaient face au veto d'Apple pour une disponibilité dans son App Store, et donc pour une présence sur l'iPhone et l'iPad. Le groupe de Cupertino a mis de l'eau dans son vin en apportant des modifications aux règles de l'App Store.

Les fameuses App Store Review Guidelines entrouvrent la porte à des services de cloud gaming et jeux en streaming comme xCoud de Microsoft, Stadia de Google, GeForceNow de Nvidia ou encore PlayStation Now de Sony sur iOS et iPadOS. Sans compter également Facebook Gaming.

Dans les nouvelles lignes directrices, on peut lire que " les jeux proposés dans le cadre d'un abonnement à un service de jeux en streaming doivent être téléchargés directement depuis l'App Store. " Il est précisé qu'ils " doivent être conçus de manière à éviter un double paiement par un abonné et ne doivent pas désavantager les clients non abonnés. "

Apple impose que chaque jeu en streaming soit soumis sur l'App Store comme une application individuelle avec sa page dédiée, et que toute mise à jour passe par sa procédure d'évaluation. Les services peuvent proposer une application de type catalogue pour aider les utilisateurs à s'inscrire et trouver les jeux sur l'App Store qui devront être téléchargés de manière individuelle.

Bien évidemment, Apple fait en sorte que chaque jeu pour du cloud gaming soit soumis aux règles habituelles de l'App Store, ce qui comprend la commission de 30 % pour les achats in-app qui est l'enjeu d'un bras de fer avec Epic Games.

Microsoft n'est pas franchement enthousiaste, notamment à l'idée de devoir soumettre de manière individuelle plus d'une centaine de jeux afin d'être en mesure de proposer xCloud sur iOS (et Xbox Game Pass Ultimate). Dans une réaction obtenue par The Verge, un porte-parole du groupe de Redmond dénonce " une mauvaise expérience pour les clients. "

" Les joueurs veulent pouvoir accéder directement à un jeu de leur catalogue organisé depuis une application, tout comme ils le font pour les films ou la musique, et ne pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels depuis le cloud. "

Le porte-parole de Microsoft ajoute : " Nous nous sommes engagés à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et leur offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission. " Il n'est pas précisé si xCloud va être retravaillé pour s'adapter aux règles de l'App Store.

Devoir télécharger chaque jeu xCloud auquel un utilisateur veut jouer sur iOS et iPadOS… cela ne va vraiment pas dans le sens de l'intérêt d'une plateforme de cloud gaming. De son côté, Apple veut garder l'entière maîtrise avec le passage obligatoire par l'App Store et ce que cela implique.