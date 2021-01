App Store et Google Play : 407 millions de dollars dépensés à Noël

Un record de dépenses à Noël pour les applications et jeux sur App Store et Google Play. L'App Store fait toujours figure de locomotive.

À l'occasion de Noël, les dépenses dans les applications et jeux mobiles ont été particulièrement importantes cette année, au point d'établir un nouveau record. D'après les données préliminaires du cabinet Sensor Tower, les dépenses mondiales ont en effet atteint 407,6 millions de dollars.

Un tel chiffre se base sur l'App Store d'Apple et Google Play. Il représente une progression de 34,5 % par rapport aux dépenses mondiales pour Noël 2019 qui avaient été évaluées à 303 millions de dollars.

Les dépenses de Noël comptent à elles seules pour 4,5 % des dépenses du 1er au 27 décembre à près de 9 milliards de dollars. Majoritairement (plus de 70 %), elles ont concerné les jeux et avec une progression de 27 % sur un an dans cette catégorie.



Sensor Tower attribue au jeu " Honor of Kings " de Tencent la palme des dépenses à Noël, avec de l'ordre de 10,7 millions de dollars. L'application TikTok a été sinon la plus populaire.

C'est en outre une constante même à Noël, l'App Store a généré deux fois plus de dépenses que Google Play, alors que le nombre de téléchargements penche pourtant nettement du côté de Google Play.