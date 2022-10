App Store et publicités : Apple augmente la dose

Dans le cadre d'un email envoyé aux développeurs et consulté par MacRumors, Apple indique que des publicités en rapport avec les applications commenceront à faire leur apparition dans l'onglet Aujourd'hui de l'App Store à partir du 25 octobre.

" Avec une annonce de l'onglet Aujourd'hui, votre application peut apparaître en bonne place sur la page principale de l'App Store et être l'un des tout premiers contenus que les utilisateurs voient au début de leur visite ", écrit Apple sur une page de son site.

" La visibilité qu'offre cet emplacement en fait un choix idéal pour améliorer la notoriété de votre application, en particulier lors du lancement de nouveaux contenus, d'évènements spéciaux et de promotions saisonnières. "

L'onglet Aujourd'hui mais pas seulement

Apple va en outre afficher des publicités dans la section " Vous aimerez peut-être aussi " consacrée à d'autres applications susceptibles d'intéresser les utilisateurs d'iPhone. Elle apparaît en bas des fiches des applications. Le déploiement de telles annonces est à l'échelle mondiale, à l'exception de l'App Store en Chine.

C'est la première fois que les développeurs vont pouvoir placer eux-mêmes des publicités dans l'onglet Aujourd'hui de l'App Store. MacRumors souligne qu'ils vont également être en mesure de faire la promotion de leurs applications sur les pages d'autres applications.

Approuvées par Apple Search Ads, les nouvelles publicités dans l'App Store seront clairement identifiées avec une icône Annonce.

Et plus encore avec les applications natives ?

L'introduction de publicités dans l'onglet Aujourd'hui de l'App Store avait été évoquée en juillet dernier par Apple. Ultérieurement, Bloomberg a fait part des ambitions du groupe de Cupertino d'augmenter de manière significative ses revenus publicitaires au cours des prochaines années. Ils sont actuellement à hauteur de près de 4 milliards de dollars par an.

Selon Bloomberg, Apple pourrait intégrer des publicités dans un plus grand nombre d'applications préinstallées sur l'iPhone et l'iPad, et pour d'autres de ses appareils. Notamment, des annonces avec les applications Plans, Books et Podcasts.

Avec l'App Tracking Transparency (ATT), Apple permet à un utilisateur d'autoriser ou non le suivi de son activité sur les applications et sites web tiers à des fins de publicité ciblée. Apple assure qu'avec ses propres applications et la publicité, les données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers.

" Les informations recueillies à propos du contenu que vous lisez sont associées à un identifiant aléatoire, et non à votre identifiant Apple. " Dans son guide d'utilisation de l'iPhone, Apple précise que les publicités personnalisées peuvent être désactivées.