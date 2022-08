Apple voudrait afficher plus de pub sur l'iPhone

L'iPhone pourrait afficher plus de publicités avec davantage de suggestions dans l'App Store, des annonces pour les applications préinstallées Plans, Books et Podcasts.

D'après Bloomberg, Apple pourrait intégrer des publicités dans un plus grand nombre d'applications préinstallées (natives) sur l'iPhone et l'iPad, ainsi que pour d'autres de ses appareils. Il s'agirait de faire croître l'activité publicitaire du groupe de Cupertino qui génère actuellement près de 4 milliards de dollars de revenus par an.

Apple affiche déjà des publicités dans l'App Store (pour des applications), ainsi que dans ses applications Apple News et Bourse où elles sont en partie basées sur ce que l'utilisateur lit. De telles publicités n'ont pas accès à des données d'applications tierces.

Pour l'App Store, la publicité gagnerait l'onglet " Aujourd'hui " et les pages de téléchargement d'applications tierces, en plus de la recherche et du panneau des suggestions. Ce sont des développeurs qui peuvent payer pour que leurs applications apparaissent.

Outre les applications Apple News et Bourse (partage d'une partie des revenus publicitaires avec les éditeurs), des publicités en lien avec la recherche seraient étendues à l'application Apple Maps (Plans) avec par exemple des recommandations de restaurants, boutiques ou entreprises à proximité. Bloomberg évoque également Apple Books et Apple Podcasts. Apple TV+ pourrait par ailleurs s'appuyer sur la publicité pour proposer des contenus anciens à un prix plus bas.

En conformité avec l'ATT pour Apple

Rien ne semble définitif à ce stade, d'autant que l'affichage de davantage de publicités sur l'iPhone et autres produits onéreux pourrait être mal accueilli par les utilisateurs. Apple n'irait toutefois pas jusqu'à se lancer dans la diffusion de publicités dans des applications tierces.

Rappelons qu'avec l'App Tracking Transparency (ATT), Apple permet à un utilisateur d'autoriser ou non le suivi de son activité sur les applications et sites web tiers à des fins de publicité ciblée. Apple assure qu'avec ses propres applications et la publicité, les données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers.

" Les informations recueillies à propos du contenu que vous lisez sont associées à un identifiant aléatoire, et non à votre identifiant Apple ", écrit Apple dans son guide d'utilisation de l'iPhone, et souligne que les publicités personnalisées peuvent être désactivées.