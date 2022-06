L'App Store a bloqué 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses

Pour la deuxième année de suite, Apple publie de gros chiffres concernant son App Store et afin de mettre en lumière ses résultats en matière de sécurité pour iOS et de lutte contre les fraudes. Une publication qui n'est évidemment pas anodine.

Avec ce genre de rapport, le groupe de Cupertino trouve l'occasion de défendre ses pratiques avec la distribution des applications iOS et laisse entendre de manière à peine voilée qu'une ouverture de l'App Store et le sideloading sont une menace de sécurité. Un message à l'intention des régulateurs…

Sur l'année 2021, Apple indique que l'App Store a empêché près de 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses. Pour l'année 2020, il était question de plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses.

Plus de 3,3 millions de cartes bancaires volées ont été bloquées avant d'être utilisées pour des achats, et presque 600 000 comptes ont été interdits de toute nouvelle transaction. Apple souligne en outre que plus de 1,6 million de téléchargements ou mises à jour d'applications douteuses ou non fiables ont été été stoppés en 2021.

Notes et avis frauduleux sur l'App Store

Sur plus d'un milliard d'évaluations traitées en 2021, Apple annonce avoir détecté et bloqué systématiquement plus de 94 millions d'avis et plus de 170 millions de notes ne répondant pas à ses normes de modération avant publication.

Après publication et suite à des signalements et un examen manuel, ce sont 610 000 avis supplémentaires qui ont été supprimés.

" Les notes et avis illicites représentent un risque grave pour l'App Store. Ce type de duperie peut inciter des utilisateurs à télécharger, et bien souvent à acheter, des applications non fiables susceptibles de tromper le système par fausse déclaration, au lieu de fournir la qualité d'expérience que les gens attendent de l'App Store. "