AppGallery : Huawei promet 100% et 90% des revenus d'applications les 2 premières années

Et si Huawei était en train de réussir son pari avec AppGallery ? La firme chinoise n'hésite pas à chouchouter les développeurs pour les amener sur son store avec la promesse de revenus exceptionnels.

Lors du lancement du Mate 30 Pro à Munich l'année dernière, Huawei annonçait investir plus d'un milliard de dollars dans le développement d'applications pour son son marché applicatif AppGallery, et le groupe rivalise d'arguments séduisants pour les développeurs.

En plus d'accompagner les développeurs dans le portage de leurs applications vers AppGallery, Huawei proposerait des conditions très avantageuses pour ces derniers. Ainsi, pendant la première année de publication d'une application, les développeurs récupèrent 100% des revenus générés par leur appli (85% pour les jeux), puis la deuxième année, le taux passe à 90%.

Après deux années, la rémunération pour les développeurs passe à 70%, 30% étant récupérés par Huawei pour les investissements dans les serveurs et le maintien de la plateforme. Soit un barème identique à celui de Google et Apple à partir de la troisième année, mais pour les 2 premières années de lancement, Huawei fait dans l'inédit.

Ces conditions valent pour tous les développeurs situés hors de Chine. La marque est moins généreuse avec les développeurs locaux et se base sur une répartition 50/50 des revenus.

Compte tenu du parc important de smartphones Huawei, les développeurs auront tout intérêt à basculer vers AppGallery. L'année 2020 pourrait donc être une véritable année charnière pour le marché et Huawei espère pouvoir s'émanciper de Google et repartir sur de nouvelles bases plus solides encore.