L'Apple A14 Bionic s'affiche dans un premier benchmark

Geekbench vient de référencer la nouvelle puce A14 Bionic d'Apple pressentie pour une intégration dans la prochaine génération d'iPad Air (4). La tablette qui ne devrait pas être lancée avant la fin du mois d'octobre présente ainsi des performances particulièrement intéressantes et comparables à celles de l'iPad Pro.

Selon les chiffres avancés par GeeekBench, il serait question de 1583 points en monocoeur et 4198 points en multicoeurs... Dans le même temps, l'iPad Pro le plus récent équipé d'une A12Z Bionic affiche respectivement 1120 et 4682 points.

L'A14 Bionic est tout naturellement au-dessus de l'A13 intégré dans l'iPhone 11 et promet une bonne évolution pour l'ensemble des produits Apple.

La puce est gravée en 5nm et intègre 4 coeurs cadencés à 2,99 GHz associés à deux coeurs hautes performances. Geeekbench évoque une association avec 4Go de RAM.

On devrait retrouver la puce dans l'ensemble de la gamme d'iPhone 12 qui sera présentée le 13 octobre prochain.