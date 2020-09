iPad Air : la tablette tactile sous Apple A14 Bionic monte en gamme

Pour sa présentation du 15 septembre, Apple n'a pas comme prévu pas dévoilé ses iPhone 12 mais a présenté une nouvelle tablette iPad Air qui prend une nouvelle dimension d'intermédiaire entre ses tablettes standard et les iPad Pro.

Avec des caractéristiques et un design révisés par rapport à la précédente iPad Air pour se rapprocher des iPad Pro, la nouvelle tablette iPad Air s'offre un format plus rectangulaire avec châssis en aluminium entourant un affichage Liquid Retina de 10,9 pouces True Tone et respectant la gamme de couleurs P3.

La reconnaissance par lecture d'empreintes Touch ID disparaît de la face avant pour se retrouver intégrée dans un bouton sur la tranche supérieure. Il n'y a donc toujours pas de reconnaissance faciale Face ID sur ce modèle et l'on retrouve un simple capteur 7 megapixels FaceTime à l'avant.

La force de l'iPad Air vient de la présence du SoC Apple A14 Bionic qui sera aussi celui des iPhone 12. Gravée pour la première fois en 5 nm (toujours chez TSMC) et comptant 11,8 milliards de transistors, évidemment encore plus puissante sur ses parties CPU (40% plus rapide), GPU (30% plus performante) et intelligence artificielle (Neural Engine de 16 coeurs avec une performance de 11 TOPS) avec accélérateurs d'apprentissage, elle est présentée par Apple comme capable de rivaliser en puissance avec un PC portable ou de se montrer si fois plus performante qu'un chromebook.

A l'arrière, on trouvera un capteur 12 megapixels similaire à celui de l'iPad Pro, avec la capacité d'enregistrer de la vidéo en 4K. L'autre nouveauté de l'iPad Air est la présence d'un port USB-C à la place du port Lightning, avec la promesse de débits jusqu'à 5 Gbps qui serviront aux échanges de fichiers comme à l'affichage de l'iPad sur grand écran 4K.

L'iPad Air inaugure également iPadOS 14 présenté au mois de juin et qui met l'accent sur l'usage du stylet Apple Pencil. La tablette dispose d'ailleurs des aimants sur la tranche pour y accrochet l'accessoire.

Comme on l'a dit en préambule, l'iPad Air monte en gamme et affiche une grille tarifaire plus soutenue, avec une disponibilité annoncée pour le mois d'octobre :