Apple : l'abandon définitif du clavier papillon sur tous les MacBook Pro et Air cette année

Apple pourrait finalement accélérer l'abandon de ses claviers papillon en proie à de nombreux problèmes et équiper tous ses MacBook Pro et MacBook Air de Magic Keyboard avant la fin de l'année.

Les claviers "Papillon" des Macbook Pro ont disparu ont cédé la place au Magic Keyboard sur le MacBook Pro 16 pouces sorti il y a quelques mois. Apple rencontrait des difficultés avec son ancien clavier papillon, et s'est vu contraint de réaliser des modifications qui n'ont pas été suffisantes à fiabiliser ce dernier.

Selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait ainsi faire le choix de basculer vers ce clavier sur toute sa gamme de MacBook Pro et MacBook Air. Avant la fin de l'année, tous les portables d'Apple pourrait ainsi bénéficier de cet upgrade.

Cela implique donc un renouvellement complet de la gamme MacBook Pro et Air cette année. Ceci étant, les évolutions pourraient être mineures quoiqu'Apple puisse profiter de l'occasion pour proposer de nouvelles diagonales d'écrans avec un MacBook Pro 14 pouces au lieu de 13.

Apple abandonnerait alors les tailles les plus compactes. Rappelons que la marque avait initié un format 11 pouces pour rapidement rehausser son entrée en basculant successivement vers 12 et 13 pouces. Pour autant, la taille des châssis n'a pas beaucoup évolué, du fait d'un taux d'occupation d'affichage plus grand permis par la réduction des bordures.