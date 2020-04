Apple : vers l'abandon de la marque Beats ?

Que se passe-t-il vraiment chez Apple ? La marque Beats ne voit pas de renouvellement de catalogue depuis quelque temps déjà, et en interne, les choses ne vont pas forcément dans le bon sens.

Ainsi, Luke Wood, le patron de la marque a récemment quitté son poste au profit d'Olivier Schusser qui dirige déjà Apple Music. Une figure emblématique de la marque quitte ainsi le navire Apple.

Selon des rumeurs insistantes, Apple serait sur le point de lancer un nouveau casque audio haut de gamme, mais qui ne fera pas partie de la gamme Beats. On a vu la machine Apple développer sa gamme d'Airpods avec un grand succès depuis l'année dernière, et là encore, sans équivalent chez Beats.

Apple devrait également prochainement lancer une nouvelle série d'Homepod, son enceinte connectée dans une version plus petite et plus accessible... La marque n'est pas en manque de produits exploitant le secteur du son et pourtant la marque Beats n'a rien de neuf à proposer.

Tout porte ainsi à croire qu'Apple pourrait ne pas renouveler les produits estampillés Beats au profit de ses propres productions. La marque pourrait alors tout simplement disparaitre, absorbée par le géant américain.