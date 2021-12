Apple accusée de vendre des montres connectées dangereuses pour les utilisateurs

Apple fait face à une nouvelle plainte déposée auprès de la justice en Californie. Une plainte collective déposée ce jeudi 9 décembre qui vise donc Apple et plus précisément les Apple Watch.

Selon les plaignants, l'Apple Watch pourrait représenter une menace pour les utilisateurs, notamment du fait de défaillances recensées sur tous les modèles, de la première version à la gamme actuelle.

La plainte évoque une conception de la montre présentant un défaut de conception. Il est indiqué le fait que la montre ne propose pas assez d'espace interne pour la batterie qui aurait tendance à gonfler. Certaines montres voient ainsi leur batterie gonfler après plusieurs années d'utilisation.

Le phénomène vient a pousser l'écran AMOLED en dehors du boitier, contraignant à faire réparer la montre. Le problème est connu d'Apple puisque la marque propose justement un programme de réparation gratuit pour cette avarie et va jusqu'à remplacer les montres par des versions plus récentes...

Malgré tout, la plainte porte sur le fait qu'Apple n'a pas modifié son design et que les problèmes vont continuer à apparaitre au fil des années. il est évoqué le fait que l'écran pourrait venir à se fissurer et blesser le porteur, ou la batterie percer et exploser au poignet de l'utilisateur. Il est pointé du doigt qu'Apple est conscient des défauts de conception de ses batteries, mais que la firme n'a pas réagi depuis des années et qu'elle aurait au contraire continué à restreindre l'espace disponible au sein de ses montres.